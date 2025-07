DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Netflix steigert Gewinn stärker als erwartet -- Salzgitter senkt Prognose nach Quartalsverlust -- SMA Solar im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt setzt seine positive Entwicklung auch am Freitag fort.

An den Aktienmärkten Europas werden die Anleger im Freitagshandel voraussichtlich zugreifen.

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Grün.

Der Dow Jones beendete die Sitzung um 0,52 Prozent höher bei 44.484,49 Punkten. Er war nach einem marginal tieferen Start schnell ins Plus gedreht und konnte dann solide Gewinne einfahren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den Handel um 0,74 Prozent höher bei 20.884,27 Zählern - und damit mit einem Rekord auf Schlusskursbasis. Er war bereits freundlich in den Tag gegangenen und hatte sein Plus im Verlauf ausgebaut. Bei 20.911,83 Punkten markierte er zudem im Handelsverlauf einen neuen Intraday-Rekord.

Zur Wochenmitte waren erneut Gerüchte über eine mögliche vorzeitige Absetzung von US-Notenbankchef Jerome Powell kursiert, die sich jedoch nicht bestätigten und den Markt daher am Donnerstag aufatmen ließen. Experten der Dekabank riefen dennoch zu einer gewissen Vorsicht auf. Zwar habe US-Präsident Donald Trump nach Rücksprache mit republikanischen Senatoren von einer direkten Konfrontation abgesehen, was an den Börsen für Erleichterung sorgte - dennoch sei das Thema weiterhin von Bedeutung.

Am Donnerstag blieben konjunkturelle Impulse weitgehend aus. Der Juni zeigte beim US-Einzelhandel einen deutlich stärkeren Umsatzanstieg als von Experten prognostiziert. Laut Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen deute das nicht auf neue konjunkturelle Sorgen hin. Zudem hob er den kräftigen Zuwachs beim Philadelphia-Fed-Index sowie den Rückgang bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hervor.

