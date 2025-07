Aufwärtspotenzial vorhanden

Novo Nordisk-Aktie leicht im Plus nach positiver Analystenbewertung der Deutschen Bank

18.07.25 11:34 Uhr

Die Deutsche Bank Research belässt ihre "Buy"-Einstufung für Novo Nordisk und hält am Kursziel fest. Anleger zeigen sich am Freitag nicht so recht überzeugt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Eine Anpassung der Jahreszielspannen durch den Pharmakonzern sei unwahrscheinlich, wobei die oberen Enden durchaus etwas reduziert werden könnten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für die Novo Nordisk-Aktie geht es in Kopenhagen am Freitag trotz des hohen Kursziels zeitweise nur 0,08 Prozent aufwärts auf 424,35 DKK. /mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 08:04 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com