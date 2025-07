Strategische Anpassungen

Clara Technologies hat strategische Updates für sein Vorzeigeprodukt Sales Buddi bekannt gegeben. Anleger scheinen nach der Achterbahnfahrt begeistert zu sein.

• Clara Technologies startet am 21. Juli 2025 eine 5-tägige kostenlose Testphase für Sales Buddi

• Der monatliche Abonnementpreis der App wird gleichzeitig gesenkt

• Diese Schritte zielen darauf ab, die Nutzerbasis zu erweitern und das Wachstum der Community zu beschleunigen

Strategische Neuausrichtung für Sales Buddi

Clara Technologies hat am 17. Juli 2025 wichtige Änderungen an seiner mobilen KI-Verkaufs-Coaching-App Sales Buddi bekannt gegeben, die im Apple App Store und bei Google Play verfügbar ist. Nach einer starken frühen Akzeptanz und positivem Nutzerfeedback seit der Einführung, mit rund 500 Downloads in den ersten Wochen trotz fehlender formeller Marketinginitiativen, beabsichtigt Clara, ab Montag, dem 21. Juli 2025, eine 5-tägige kostenlose Testphase für neue Nutzer einzuführen. Parallel dazu wird das Unternehmen den monatlichen Abonnementpreis der App ab demselben Datum von 50 US-Dollar auf 25 US-Dollar senken. Diese Entscheidungen spiegeln den langfristigen Fokus des Unternehmens auf wiederkehrende Einnahmen durch Software-as-a-Service (SaaS)-Abonnements und den Aufbau einer loyalen Nutzerbasis innerhalb der Sales Buddi-Plattform wider.

Aktuelle Herausforderungen und regulatorische Einordnung

In der Vergangenheit sah sich Clara Technologies Corp. mit regulatorischen Angelegenheiten konfrontiert. Das Unternehmen wurde von einer Regulierungsbehörde gerügt, nachdem frühere öffentliche Klarstellungen als nicht vollständig konform mit den geltenden Wertpapiervorschriften befunden wurden. Diese Situation führte zu einer erhöhten Volatilität des Aktienkurses. Das Unternehmen hat daraufhin entsprechende Maßnahmen ergriffen, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden und die notwendigen Korrekturen vorzunehmen.

Die Clara Technologies-Aktie im Überblick

Die Aktie von Clara Technologies hat an der kanadischen Börse alleine im letzten Monat eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt. Am 20. Juni stand sie noch bei 3,25 CAD, am 2. Juli schon bei über 7 CAD. Eine Woche später markierte sie bei 16,03 CAD ein Allzeithoch - nur um am 14. Juli schon wieder auf 4,71 CAD zurückzufallen. Ohne Frage steht das Papier derzeit im Fokus der Anleger und wird (wie andere kanadische und australische Titel) auch in Europa genau beobachtet.

Die aktuelle Pressemitteilung konnte auf jeden Fall den Kurs des Papiers wieder etwas stützen, sodass sie am Donnerstag 7,69 Prozent höher bei 7 CAD aus dem Handel ging. Im Freitagshandel geht es zeitweise um 7,69 Prozent auf 7 CAD hoch.

