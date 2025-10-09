DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag im Minus

09.10.25 09:26 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag im Minus

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clara Technologies-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 1,02 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Clara Technologies-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Clara Technologies-Aktie ging bis auf 0,99 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 469.800 Stück.

Clara Technologies veröffentlichte am 29.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 100,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20000,00 CAD US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

