Am Donnerstag setzte der DAX seinen Rekordlauf, der ihn gestern erstmals über die 25.000-Punkte-Marke getrieben hatte, zunächst fort - letztlich zeigte er sich jedoch wenig bewegt.

Nachdem der DAX am Mittwoch neue Rekorde erklommen und dabei erstmals in seiner Geschichte auch die runde Marke von 25.000 Punkten überwunden hatte, waren auch am Donnerstag neue Höchststände zu sehen. Das Tages- und damit neue Allzeithoch markierte er bei 25.217,52 Einheiten. Im Laufe des Tages ließ der Schwung jedoch nach und er verabschiedete sich marginale 0,02 Prozent höher bei 25.127,46 Punkten in den Feierabend. Mit diesem kleinen Plus schafft er es trotzdem auf einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Mittwoch hatte der DAX im Handelsverlauf erstmals die Schwelle von 25.000 Punkten geknackt und bei 25.122,46 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.122,26 Zählern in den Feierabend gegangen, was auch bereits einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutet hatte.

Deutsche Industrie im Fokus

Der Aufwärtstrend für die deutsche Industrie scheine sich zu bestätigen. "Die Talsohle dürfte durchschritten sein", kommentierte Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research den Anstieg der Aufträge hierzulande um 5,6 Prozent im Vormonatsvergleich. "Endlich einmal wieder gute Nachrichten für die Industrie."

Rüstungsaktien rücken nach Trump-Aussagen in den Fokus

Das Militärbudget für 2027 soll in den USA deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Dabei spricht Trump von einem "Traum-Militär", das aufgebaut werden solle. US-Rüstungsunternehmen sollen ihm zufolge dafür allerdings bis auf Weiteres die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe einstellen und die Gelder stattdessen in den Ausbau ihrer Kapazitäten stecken.

