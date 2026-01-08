DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,7%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.078 ±0,0%Euro1,1651 -0,1%Öl62,59 -0,2%Gold4.475 -0,1%
Medienbericht

Revolution Medicines-Aktie beflügelt: Merck & Co. prüft offenbar Milliardenübernahme

09.01.26 07:05 Uhr
Milliarden-Deal? Merck & Co. offenbar an Revolution Medicines interessiert - NASDAQ-Aktie mit Kurssprung | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
95,10 EUR -0,40 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Revolution Medicines Inc Registered Shs
102,00 EUR 17,00 EUR 20,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar im Gespräch gewesen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte aber noch Wochen dauern, hieß es weiter. Auch andere große Pharmakonzerne hätten ein Auge auf Revolution geworfen. Den Angaben zufolge forscht Revolution Medicines an Mitteln gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der tödlichsten Krebsformen. Die Aktien von Revolution Medicines gewannen im regulären NASDAQ-Handel 4,6 Prozent und zogen nachbörslich um weitere 15,34 Prozent auf 123,86 US-Dollar an. Merck & Co.-Papiere legten am Donnerstag zum Handelsschluss an der NYSE um 2,2 Prozent zu. Nachbörslich geht es dann jedoch um 0,35 Prozent runter auf 110,61 US-Dollar.

/men

LONDON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

