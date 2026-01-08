Medienbericht

Revolution Medicines-Aktie beflügelt: Merck & Co. prüft offenbar Milliardenübernahme

09.01.26 07:05 Uhr

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar im Gespräch gewesen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte aber noch Wochen dauern, hieß es weiter. Auch andere große Pharmakonzerne hätten ein Auge auf Revolution geworfen. Den Angaben zufolge forscht Revolution Medicines an Mitteln gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der tödlichsten Krebsformen. Die Aktien von Revolution Medicines gewannen im regulären NASDAQ-Handel 4,6 Prozent und zogen nachbörslich um weitere 15,34 Prozent auf 123,86 US-Dollar an. Merck & Co.-Papiere legten am Donnerstag zum Handelsschluss an der NYSE um 2,2 Prozent zu. Nachbörslich geht es dann jedoch um 0,35 Prozent runter auf 110,61 US-Dollar. /men LONDON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com