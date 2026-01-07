TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK
Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert.
TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.
German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau großer Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.
TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp.
Die TKMS-Aktie klettert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 5,74 Prozent auf 81,10 Euro.
