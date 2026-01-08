DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.755 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,46 -0,4%Gold4.476 ±-0,0%
Ergebnisoffene Gespräche

TKMS-Aktie steigt: Griff nach Kieler Werft GYNK

09.01.26 09:08 Uhr
TKMS-Aktie höher: Übernahme von Kieler Werft GYNK angestrebt | finanzen.net

Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,16 EUR -0,04 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,65 EUR 2,45 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.

German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau großer Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.

TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp.

Die TKMS-Aktie klettert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,64 Prozent auf 82,35 Euro.

/nas

KIEL (dpa-AFX)

