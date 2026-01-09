DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.831 ±0,0%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Ukraine: Rakete auf Charkiw, Verletzte in Slowjansk

10.01.26 17:17 Uhr

CHARKIW/SLOWJANSK (dpa-AFX) - Bei einem Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk sind nach Behördenangaben sieben Zivilisten verletzt worden. Wie die ukrainische Staatsanwaltschaft der Region Donezk mitteilte, warf das russische Militär eine schwere gelenkte Fliegerbombe vom Typ Fab-250 auf die Stadt ab. Der Ballungsraum Slowjansk - Kramatorsk ist die letzte Bastion im Gebiet Donezk, die die ukrainischen Kräfte noch kontrollieren. Russland beansprucht die Region für sich.

In der nördlich davon gelegenen Region Charkiw haben die Behörden einen Raketeneinschlag in der gleichnamigen Gebietshauptstadt vermeldet. Ein Objekt der Infrastruktur und ein Mehrfamilienhaus seien getroffen worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Das Ausmaß der Schäden war demnach zunächst unklar.

Die Folgen der russischen Angriffe aus der Luft sind schwer für die Ukraine. In zahlreichen Regionen leiden die Menschen bei starkem Frost unter dem Ausfall von Strom und Heizungen. Das russische Militär rechtfertigt die Schläge gegen Infrastrukturobjekte damit, dass der Strom auch von der ukrainischen Rüstungswirtschaft genutzt werde./bal/DP/zb