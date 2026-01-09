DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.831 ±0,0%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.01.26 17:23 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Samstagnachmittag im Detail | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.529,4850 CHF 33,3200 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.831,0628 EUR 37,2125 EUR 0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.544,6762 GBP 27,2256 GBP 0,04%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.297.895,3010 JPY 6.836,0928 JPY 0,05%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.557,1496 USD 43,2971 USD 0,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.476,3872 CHF 6,6345 CHF 0,27%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.657,3999 EUR 7,1691 EUR 0,27%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.306,1900 GBP 6,0489 GBP 0,26%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
488.175,5959 JPY 1.316,9970 JPY 0,27%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.091,9090 USD 8,3413 USD 0,27%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,2429 CHF 0,4718 CHF 0,43%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,2280 EUR 0,5085 EUR 0,44%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,7348 GBP 0,4337 GBP 0,43%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.535,2842 JPY 93,4169 JPY 0,44%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
136,3959 USD 0,5917 USD 0,44%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
726,7747 CHF 9,3967 CHF 1,31%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
779,8986 EUR 10,0980 EUR 1,31%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
676,8249 GBP 8,7133 GBP 1,30%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
143.270,6775 JPY 1.855,0482 JPY 1,31%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
907,4192 USD 11,7491 USD 1,31%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6755 CHF -0,0005 CHF -0,03%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7980 EUR -0,0005 EUR -0,03%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5604 GBP -0,0005 GBP -0,04%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
330,3013 JPY -0,0909 JPY -0,03%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,09 Prozent auf 90.593,11 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 90.513,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 12,04 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Litecoin um 0,16 Prozent auf 81,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 81,38 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3.092,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.083,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 639,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 633,77 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,094 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,093 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,31 Prozent auf 465,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 450,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3908 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3892 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2267 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2978 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2989 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 1,30 Prozent auf 907,28 US-Dollar, nach 895,67 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1399 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 136,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 135,80 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 13,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 13,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 13,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,12 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,810 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,815 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

