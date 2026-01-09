Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,09 Prozent auf 90.593,11 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 90.513,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 12,04 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Litecoin um 0,16 Prozent auf 81,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 81,38 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3.092,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.083,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 639,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 633,77 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,094 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,093 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,31 Prozent auf 465,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 450,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3908 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3892 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2267 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2978 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2989 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 1,30 Prozent auf 907,28 US-Dollar, nach 895,67 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1399 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 136,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 135,80 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 13,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 13,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 13,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,12 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,810 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,815 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.