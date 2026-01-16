Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 0,32 Prozent auf 95.203,31 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 95.507,74 US-Dollar gelegen hatte.
Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,8 Prozent auf 12,97 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.
Zudem gibt Litecoin am Samstagvormittag nach. Um 0,57 Prozent auf 74,89 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 75,32 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum am Samstagvormittag nach. Um 0,03 Prozent auf 3.294,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 3.295,37 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,14 Prozent auf 593,03 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 599,87 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 2,060 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,068 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (621,72 US-Dollar) geht es um 0,18 Prozent auf 622,82 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3954 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3960 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2262 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2263 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3091 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3099 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,02 Prozent auf 937,65 US-Dollar, nach 937,50 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1380 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1374 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (144,84 US-Dollar) geht es um 0,48 Prozent auf 144,14 US-Dollar nach unten.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,60 Prozent auf 13,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,58 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 13,73 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:40 bei 13,73 US-Dollar.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,801 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,788 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,73 Prozent.Redaktion finanzen.net
