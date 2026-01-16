DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.039 -0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

17.01.26 09:48 Uhr
Kryptokurse aktuell: Ihr Update am Vormittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
76.428,3351 CHF -245,2818 CHF -0,32%
Charts
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
82.039,1990 EUR -278,9255 EUR -0,34%
Charts
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
71.165,0198 GBP -205,2431 GBP -0,29%
Charts
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.063.140,6397 JPY -46.668,5687 JPY -0,31%
Charts
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.218,8163 USD -288,9278 USD -0,30%
Charts
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.648,2380 CHF 2,7166 CHF 0,10%
Charts
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.842,6541 EUR 2,3765 EUR 0,08%
Charts
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.465,8644 GBP 3,3282 GBP 0,14%
Charts
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
521.937,0689 JPY 593,1514 JPY 0,11%
Charts
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.299,3272 USD 3,9592 USD 0,12%
Charts
TRX/CHF (Tron-Schweizer Franken)
0,2496 CHF 0,0014 CHF 0,58%
Charts
TRX/EUR (Tron-Euro)
0,2679 EUR 0,0015 EUR 0,56%
Charts
TRX/GBP (Tron-Britische Pfund)
0,2324 GBP 0,0014 GBP 0,61%
Charts
TRX/JPY (Tron-Yen)
49,1889 JPY 0,2888 JPY 0,59%
Charts
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,3109 USD 0,0018 USD 0,60%
Charts
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
115,9284 CHF -0,3477 CHF -0,30%
Charts
SOL/EUR (Solana-Euro)
124,4391 EUR -0,3969 EUR -0,32%
Charts
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
107,9449 GBP -0,2886 GBP -0,27%
Charts
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.848,1511 JPY -65,9804 JPY -0,29%
Charts
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
144,4303 USD -0,4079 USD -0,28%
Charts
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6563 CHF -0,0039 CHF -0,24%
Charts
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7779 EUR -0,0045 EUR -0,25%
Charts
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5423 GBP -0,0031 GBP -0,20%
Charts
XRP/JPY (Ripple-Yen)
326,4406 JPY -0,7327 JPY -0,22%
Charts

Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 0,32 Prozent auf 95.203,31 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 95.507,74 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,8 Prozent auf 12,97 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem gibt Litecoin am Samstagvormittag nach. Um 0,57 Prozent auf 74,89 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 75,32 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Samstagvormittag nach. Um 0,03 Prozent auf 3.294,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 3.295,37 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,14 Prozent auf 593,03 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 599,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 2,060 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,068 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (621,72 US-Dollar) geht es um 0,18 Prozent auf 622,82 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3954 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3960 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2262 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2263 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3091 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3099 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,02 Prozent auf 937,65 US-Dollar, nach 937,50 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1380 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1374 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (144,84 US-Dollar) geht es um 0,48 Prozent auf 144,14 US-Dollar nach unten.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,60 Prozent auf 13,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 13,73 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:40 bei 13,73 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,801 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,788 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,73 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com