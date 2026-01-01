In eigener Sache

Trotz Bitcoin-Rücksetzer: Der Top 10 Crypto-Index notiert weiter über 30 Prozent im Plus. Bietet die Korrektur eine Einstiegschance?

Das Jahr 2025 war für Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, ein Jahr der Superlative. Die US-Wahl hatte noch zu einem regelrechten Krypto-Hype geführt, danach folgten im Jahr 2025 zunächst eine Konsolidierung, dann eine deutliche Erholungsbewegung, die die wichtigste Kryptowährung Bitcoin im Oktober 2025 auf ein neues Allzeithoch führte - bei 126.000 US-Dollar. In der Folge mussten Krypto-Anleger Nerven bewahren: Der Bitcoin sackte binnen Wochen um rund ein Drittel auf 85.000 US-Dollar ab, seitdem setzte eine langsame Erholung ein.

Spekulative Anleger, die sich der Volatilität bewusst sind, könnten durchaus überlegen, die aktuelle Kursschwäche für ein wohl­überlegtes Engagement in Krypto-Werte zu nutzen. Denn zur jüngsten Kurskorrektur finden sich historische Parallelen: Schon in den Jahren 2017 und 2021 verzeichneten Bitcoin & Co. ähnlich deutliche Rücksetzer, die wenig später in neuen Rekordhochs gipfelten. Echte Krypto-Enthusiasten zeigen sich von diesen Kursschwankungen unbeeindruckt und rufen mitunter exorbitante Kursziele aus.

Auch der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net (WKN: A4A50V) notiert mittlerweile deutlich unter seinem Allzeithoch von Anfang Oktober (17,75 Euro). Kein Wunder, der ETP bildet die Entwicklung von Bitcoin, Ethereum, Ripple und weiterer bedeutender Kryptowerte ab. Dennoch: Trotz des Rücksetzers notiert der ETP auch nach mehr als einjährigen Bestehen deutlich im Plus. Spekulative Anleger, die schon beim Start dabei waren (Erstnotiz am 24.09.2024), können sich heute über eine Performance von +30,6 % freuen (Stand: 09.01.2025).

Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartals­weise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutend­sten Krypto­­währungen investiert und damit immer ganz nah am Krypto­markt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Krypto­währungen unterlegt.

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investment­produkte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unter­kategorie der ETPs darstellen und beispiels­weise die Entwicklung von Aktien­indizes wie dem DAX ® abbilden.

Über CoinShares

CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinter­legten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Rendite­punkte verein­nahmen.

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen - zu den regulären Handels­zeiten bei XETRA oder Gettex.





WKN: A4A50V

ISIN: GB00BMY36D37

Schon gewusst? Mit einem Sparplan über finanzen.net ZERO können Anleger auch regelmäßig in den Top 10 Crypto ETP investieren - ideal für langfristige Krypto-Investoren.

So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für speku­lative Krypto-Anleger eine spannende Alter­native ist, um diversi­fiziert in die größten Krypto­­­währungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketing­mitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Risikohinweis: Diese Marketing­mitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Krypto­währungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für speku­lative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wert­entwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals ver­kraften können.