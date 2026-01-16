DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.104 -0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 3 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 3 im Überblick
Microsoft-Aktie stabil: Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft Microsoft-Aktie stabil: Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schlagabtausch vor Gericht

Microsoft-Aktie stabil: Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft

17.01.26 14:38 Uhr
OpenAI-Streit eskaliert: Wie die NASDAQ-Aktie Microsoft auf die Musks Milliarden-Forderung reagiert | finanzen.net

Der juristische Konflikt zwischen Elon Musk und den KI-Riesen OpenAI und Microsoft erreicht eine historische Dimension.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
396,85 EUR 3,75 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
377,60 EUR -0,45 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Elon Musk fordert laut neuem Gerichtsantrag dreistellige Millionensumme als Entschädigung
• Forderung basiert auf Musks ursprünglicher Investition von 38 Millionen US-Dollar
• Beginn des Geschworenenprozesses ist für April 2026 angesetzt

Wer­bung

In Gerichtsunterlagen fordert der Tesla-CEO eine Rekordentschädigung von insgesamt bis zu 134 Milliarden Dollar. Während Musk den Unternehmen den Verrat der Gründungsmission vorwirft, bezeichnen die Beklagten die Forderungen als beispiellos und rein fiktiv.

Der Vorwurf: "Ausverkauf" der Gründungsmission

Im Zentrum der aktuellen juristischen Auseinandersetzung steht die fundamentale Transformation von OpenAI von einer gemeinnützigen Organisation hin zu einem kommerziellen Akteur. In einem offiziellen Memorandum von Musks Anwälten, das am 6. Januar 2026 beim US-Bezirksgericht eingereicht wurde, wird dargelegt, dass OpenAI seine ursprüngliche Mission aufgegeben und sich in ein gewinnorientiertes System verwandelt habe. Das Dokument führt aus, dass Elon Musk durch falsche Versprechen dazu bewegt wurde, erhebliche Mittel beizusteuern. Konkret investierte er demnach rund 38 Millionen Dollar, was etwa 60 Prozent der frühen Finanzierung entsprach, und verleiht dem Projekt durch seine Reputation sofortige Glaubwürdigkeit. Laut dem Memorandum hätten die Beklagten ihre kommerziellen Ziele in der Kommunikation mit Musk aktiv heruntergespielt, während sie das Unternehmen schrittweise umbauten.

Die 134-Milliarden-Dollar-Rechnung

Die finanziellen Konsequenzen aus diesem Vorwurf werden in der am 16. Januar 2026 nachgereichten "Notice of Remedies" (Mitteilung über Rechtsmittel) erstmals exakt beziffert. Basierend auf den Berechnungen des Experten Dr. C. Paul Wazzan fordert Musk darin die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne. Gegen OpenAI beläuft sich die Forderung auf eine Summe zwischen 65,50 Milliarden und 109,43 Milliarden US-Dollar. Im Falle von Microsoft wird eine Gewinnabschöpfung von 13,30 Milliarden bis zu 25,06 Milliarden US-Dollar angestrebt. Zusammengerechnet ergibt dies eine Gesamtforderung von bis zu 134,49 Milliarden US-Dollar. Musks Anwalt Steven Molo vergleicht die Situation in den Schriftsätzen mit der eines Stifters oder Frühinvestors, dem ein Recht auf die exponentielle Wertsteigerung zustehe, da das Unternehmen heute mit hunderten Milliarden Dollar bewertet wird.

Wer­bung

OpenAI bläst zum Gegenangriff auf Elon Musk: Vorwurf der "Belästigungskampagne"

Ein Microsoft-Anwalt erklärten gegenüber Reuters, dass keinerlei Beweise dafür vorlägen, dass Microsoft OpenAI bei einem angeblichen Vertragsbruch unterstützt habe. In einem gemeinsam eingereichten Antrag forderten beide Unternehmen das Gericht zudem auf, die von Musks Experten errechneten Schadenssummen als unverifizierbar und erfunden vom Prozess auszuschließen. Parallel dazu veröffentlichte OpenAI einen Blogpost, in dem Musk vorgeworfen wird, Beweise selektiv zu zitieren. OpenAI behauptet darin, dass Musk bereits 2017 einer gewinnorientierten Struktur zustimmte, die Verhandlungen jedoch scheiterten, weil er die absolute Kontrolle und eine Eingliederung in sein Unternehmen Tesla gefordert habe.

Wie Microsoft-Anleger reagieren

An der Börse wurde die Nachricht von den neuen Milliardenforderungen verhältnismäßig ruhig aufgenommen. Die Microsoft-Aktie legte am Freitag an der NASDAQ um 0,70 Prozent auf 459,86 US-Dollar zu. Am Montag findet aufgrund des Martin-Luther-King-Days kein Handel an den US-Börsen statt, was Anlegern Zeit gibt, die Tragweite der "Notice of Remedies" zu bewerten. Ein Richter in Oakland hat bereits entschieden, dass der Fall vor einer Jury verhandelt wird, wobei der Prozessauftakt für April 2026 erwartet wird. Neben der Gewinnabschöpfung behält sich Musk laut den vorliegenden Dokumenten auch die Forderung nach Strafschadensersatz sowie einstweilige Verfügungen vor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen