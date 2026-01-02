DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.897 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1683 -0,3%Öl 61,28 +0,8%Gold 4.424 +2,2%
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen
Microsoft Aktie

Microsoft Aktien-Sparplan
406,25 EUR +3,05 EUR +0,76 %
STU
474,37 USD -9,17 USD -1,90 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,01 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

14:06 Uhr
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 472,94		 Abst. Kursziel*:
35,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 474,37		 Abst. Kursziel aktuell:
34,92%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

