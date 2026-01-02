Microsoft Aktie
Marktkap. 3,01 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 472,94
|Abst. Kursziel*:
35,32%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 474,37
|Abst. Kursziel aktuell:
34,92%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 634,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
