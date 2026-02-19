DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Pernod Ricard Aktie

86,88 EUR +3,22 EUR +3,85 %
STU
85,88 EUR +0,84 EUR +0,99 %
GVIE
Marktkap. 20,56 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei durchwachsen gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der unveränderte Ausblick bleibe eine Herausforderung./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Hold

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
86,40 €		 Abst. Kursziel*:
-13,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
86,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,67%
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

