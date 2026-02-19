Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,56 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei durchwachsen gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der unveränderte Ausblick bleibe eine Herausforderung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Hold
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
86,40 €
|Abst. Kursziel*:
-13,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
86,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,67%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
