Pernod Ricard Aktie

68,18 EUR -0,06 EUR -0,09 %
STU
61,80 CHF -0,06 CHF -0,09 %
BRX
Marktkap. 17,22 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

RBC Capital Markets

Pernod Ricard Sector Perform

08:56 Uhr
Pernod Ricard Sector Perform
Pernod Ricard S.A.
68,18 EUR -0,06 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Sector Perform

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
69,06 €		 Abst. Kursziel*:
44,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
68,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,67%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:56 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
