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Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

10:31 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
276,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
276,25 €		 Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
276,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,84%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
28.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
15.05.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
07.05.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
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