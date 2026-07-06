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Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

11:16 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
273,40 EUR -6,60 EUR -2,36%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
273,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,39%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
315,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:16 Schneider Electric Buy UBS AG
03.07.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
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