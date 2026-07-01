Schneider Electric Aktie
Marktkap. 160,46 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für 3,1 Milliarden US-Dollar erscheine strategisch überzeugend, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Deal Fragen hinsichtlich der Übernahmedisziplin des Technologiekonzerns aufwerfen, da der Kaufpreis einen neuen Bewertungsrekord im Fertigungssektor darstelle./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
274,15 €
|Abst. Kursziel*:
9,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:51
|Schneider Electric Buy
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|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital