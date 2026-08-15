Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
AI Analyse
Wacker Neuson SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die endgültigen Halbjahreszahlen des Baumaschinenherstellers hätten die bereits bekannten Eckdaten sowie den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Stefan Augustin am Montag. Er habe daher seine Schätzungen für Umsatz und operative Ergebnismarge (Ebit) erhöht und liege nun mit ersterer am oberen Ende der neuen Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wacker Neuson
Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,65 €
|Abst. Kursziel*:
45,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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