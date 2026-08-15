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Wacker Neuson Aktie

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20,80 EUR +0,05 EUR +0,24 %
STU
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Wacker Neuson jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
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WKN WACK01

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ISIN DE000WACK012

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Symbol WKRCF

AI Analyse

Warburg Research

Wacker Neuson SE Buy

10:26 Uhr
Wacker Neuson SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
20,80 EUR 0,05 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die endgültigen Halbjahreszahlen des Baumaschinenherstellers hätten die bereits bekannten Eckdaten sowie den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Stefan Augustin am Montag. Er habe daher seine Schätzungen für Umsatz und operative Ergebnismarge (Ebit) erhöht und liege nun mit ersterer am oberen Ende der neuen Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wacker Neuson

Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,65 €		 Abst. Kursziel*:
45,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

10:26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
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Nachrichten zu Wacker Neuson SE

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EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group: first quarter of 2026 shows a strong start into the year
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes full year figures 2025 – positive outlook for 2026
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