Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
Profil

Wacker Neuson Aktie

18,46 EUR -1,14 EUR -5,82 %
STU
Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Hold

11:36 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson SE
Wacker Neuson SE
18,46 EUR -1,14 EUR -5,82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die geplatzte Übernahme des Baumaschinenherstellers durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan dürfte den Kurs entsprechend belasten, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwähnte, bislang eine Übernahmeprämie von zehn Prozent auf das Kursziel einkalkuliert zu haben./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wacker Neuson

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,44 €		 Abst. Kursziel*:
41,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

11:36 Wacker Neuson Hold Warburg Research
11:36 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

dpa-afx Keine Gespräche mehr Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz
dpa-afx ROUNDUP: Übernahme von Wacker Neuson durch Koreaner geplatzt - Aktie sackt ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz
EQS Group EQS-Adhoc: Gespräche zwischen der Wacker Neuson SE und Doosan Bobcat Inc. zu Mehrheitserwerb und Übernahme der Wacker Neuson SE werden nicht fortgesetzt
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
EQS Group EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 23/05/2025, 13:48 CET/CEST - Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividendfor the fiscal year 2024
