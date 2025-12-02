DAX 23.775 +0,3%ESt50 5.708 +0,4%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,45 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.799 +1,6%Euro 1,1661 +0,3%Öl 63,26 +1,4%Gold 4.199 -0,2%
Wacker Neuson Aktie

Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
Warburg Research

Wacker Neuson SE Hold

11:16 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson SE
25,10 EUR 1,30 EUR 5,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

11:16 Wacker Neuson Hold Warburg Research
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
13.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

