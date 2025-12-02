Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wacker Neuson SE
|11:16
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
