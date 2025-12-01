SAFRAN Aktie
Marktkap. 121,68 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
291,40 €
|Abst. Kursziel*:
13,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
290,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
342,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|19:56
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
