Marktkap. 95,93 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

10:46 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
23,75 EUR -0,07 EUR -0,29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,55 £		 Abst. Kursziel*:
-7,54%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

10:46 GSK Underweight Barclays Capital
02.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
26.02.26 GSK Neutral UBS AG
mehr Analysen

