GSK Aktie
Marktkap. 95,93 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
20,55 £
|Abst. Kursziel*:
-7,54%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:46
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10:46
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10:46
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG