Siltronic Aktie
Marktkap. 1,62 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Dem Jahresbericht zufolge sei ein großer Teil der Unternehmensverbindlichkeiten plötzlich erst in mehr als fünf Jahren fällig, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies spiegele wahrscheinlich Verhandlungen zwischen Siltronic und seinen größten Kunden wie etwa Samsung wider, in denen Siltronic eine Stundung dieser Verpflichtungen im Gegenzug für eine Art Gegenleistung ausgehandelt habe. Dies könnte sich auf die Waferpreis, einen bevorzugten Zugang oder sogar auf die Gewährung von Vorkaufsrechten für eine Minderheitsbeteiligung an FabNext beziehen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siltronic Hold
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,25 €
|Abst. Kursziel*:
-9,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,44%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
