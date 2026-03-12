Deutsche Bank AG

Siltronic Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Dem Jahresbericht zufolge sei ein großer Teil der Unternehmensverbindlichkeiten plötzlich erst in mehr als fünf Jahren fällig, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies spiegele wahrscheinlich Verhandlungen zwischen Siltronic und seinen größten Kunden wie etwa Samsung wider, in denen Siltronic eine Stundung dieser Verpflichtungen im Gegenzug für eine Art Gegenleistung ausgehandelt habe. Dies könnte sich auf die Waferpreis, einen bevorzugten Zugang oder sogar auf die Gewährung von Vorkaufsrechten für eine Minderheitsbeteiligung an FabNext beziehen./gl/ag

