Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Siltronic Aktie

58,85 EUR +5,60 EUR +10,52 %
STU
Marktkap. 1,62 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Deutsche Bank AG

Siltronic Hold

13:11 Uhr
Siltronic AG
58,85 EUR 5,60 EUR 10,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Dem Jahresbericht zufolge sei ein großer Teil der Unternehmensverbindlichkeiten plötzlich erst in mehr als fünf Jahren fällig, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies spiegele wahrscheinlich Verhandlungen zwischen Siltronic und seinen größten Kunden wie etwa Samsung wider, in denen Siltronic eine Stundung dieser Verpflichtungen im Gegenzug für eine Art Gegenleistung ausgehandelt habe. Dies könnte sich auf die Waferpreis, einen bevorzugten Zugang oder sogar auf die Gewährung von Vorkaufsrechten für eine Minderheitsbeteiligung an FabNext beziehen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,25 €		 Abst. Kursziel*:
-9,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,44%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

13:11 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
12.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

dpa-afx Keine Ausschüttung Siltronic-Aktie rutscht ab: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende Siltronic-Aktie rutscht ab: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Chipzulieferer Siltronic streicht Dividende - Aktie unter Druck
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag fester
EQS Group EQS-News: Siltronic AG: Robuste Geschäftsentwicklung 2025 zeigt Widerstandskraft trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
finanzen.net Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Siltronic AG: Robust business performance in 2025 demonstrates resilience despite challenging conditions
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
