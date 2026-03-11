DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.002 +1,3%Euro1,1546 -0,1%Öl91,98 +0,6%Gold5.153 -0,1%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

11.03.26 23:49 Uhr
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

So sehen die Prognosen der Experten für die Siltronic-Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
51,95 EUR 0,45 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siltronic wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siltronic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,554 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 EUR je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 357,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,210 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

