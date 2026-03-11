DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2350 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Siltronic Aktie

51,80 EUR -0,30 EUR -0,58 %
STU
Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

09:26 Uhr
Siltronic Buy
Siltronic AG
51,80 EUR -0,30 EUR -0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Wafer-Herstellers bestätigten die bereits bekannten Eckdaten und auch der Ausblick für 2026 werde bekräftigt, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,95 €		 Abst. Kursziel*:
24,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

