Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Wafer-Herstellers bestätigten die bereits bekannten Eckdaten und auch der Ausblick für 2026 werde bekräftigt, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,95 €
|Abst. Kursziel*:
24,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
Analysen zu Siltronic AG
|09:26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
