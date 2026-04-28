Siltronic Aktie

Marktkap. 2,14 Mrd. EUR

WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

UBS AG

Siltronic Neutral

12:56 Uhr
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Kursrally dürften die mauen Signale zum Gesamtjahr die Aktien des Waferherstellers wohl eher belasten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Neutral

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
71,55 €		 Abst. Kursziel*:
-16,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,64%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

12:56 Siltronic Neutral UBS AG
08:41 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Siltronic Halten DZ BANK
16.03.26 Siltronic Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Verlust erzielt Siltronic-Aktie höher: Deutlicher Umsatzrückgang und Quartalsverlust Siltronic-Aktie höher: Deutlicher Umsatzrückgang und Quartalsverlust
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittag gestärkt
StockXperts Siltronic: Das V steht für Vola
dpa-afx ROUNDUP: Hohe Kunden-Lagerbestände belasten Siltronic trotz KI-Boom immer noch
dpa-afx KORREKTUR: Siltronic bestätigt Jahresziele nach Umsatzrückgang zum Jahresstart
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert zum Start im Plus
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 70 Euro
EQS Group EQS-News: Siltronic closes Q1 2026 in line with expectations
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
