Deutsche Bank AG

Siltronic Hold

13:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Aktien hätten von der Annahme einer Verknappung des Angebots auf dem Wafer-Markt stark profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dahinter stünden vor allem Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com