Siltronic Aktie
Marktkap. 2,42 Mrd. EUR
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Aktien hätten von der Annahme einer Verknappung des Angebots auf dem Wafer-Markt stark profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dahinter stünden vor allem Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Hold
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,85 €
|Abst. Kursziel*:
-14,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,62%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|13:11
|Siltronic Hold
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|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
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