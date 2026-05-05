DAX 25.096 +2,8%ESt50 6.056 +3,2%MSCI World 4.709 +0,7%Top 10 Crypto 10,49 +0,8%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 70.203 +1,7%Euro 1,1786 +0,8%Öl 98,06 -11,1%Gold 4.714 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften
Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
83,35 EUR -0,75 EUR -0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,42 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

Deutsche Bank AG

Siltronic Hold

13:11 Uhr
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
83,35 EUR -0,75 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Aktien hätten von der Annahme einer Verknappung des Angebots auf dem Wafer-Markt stark profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dahinter stünden vor allem Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Hold

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,85 €		 Abst. Kursziel*:
-14,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,62%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

13:11 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Siltronic Neutral UBS AG
30.04.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Siltronic Halten DZ BANK
29.04.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Siltronic-Investmentbeispiel TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im TecDAX
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittag freundlich
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Siltronic closes Q1 2026 in line with expectations
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siltronic AG zu myNews hinzufügen