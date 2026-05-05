DAX 25.096 +2,8%ESt50 6.056 +3,2%MSCI World 4.709 +0,7%Top 10 Crypto 10,49 +0,8%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 70.203 +1,7%Euro 1,1786 +0,8%Öl 98,06 -11,1%Gold 4.714 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften
Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Elmos Semiconductor Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
192,00 EUR +1,60 EUR +0,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,17 Mrd. EUR

KGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 567710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005677108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

12:41 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
192,00 EUR 1,60 EUR 0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Chiphersteller höher gesteckte Ausblick markiere den Beginn und nicht das Ende der Fahnenstange, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Zielanhebung in diesem Jahr und verwies darauf, dass Elmos im Juni vom SDax in den MDax aufsteigen könnte./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
192,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
192,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

12:41 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.05.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.05.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

StockXperts Elmos liefert, die Aktie steigt Elmos liefert, die Aktie steigt
wikifolio Elmos erhöht Prognose nach starkem Jahresauftakt
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Eindrucksvoller Start in das Jahr 2026 – Prognose angehoben
dpa-afx Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie fester
EQS Group EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben
finanzen.net TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Ausblick: Elmos Semiconductor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Impressive start to year 2026 – guidance raised
EQS Group EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE raises guidance for fiscal year 2026
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Update to the initial announcement dated January 28, 2026. The 6,000 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Update to the initial announcement dated March 9, 2026. The 6,500 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package will ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Update to the initial announcement dated April 2, 2026. The 5,500 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package will ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Update to the initial announcement dated September 2, 2024. The 7,500 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Update to the initial announcement dated January 28, 2026. The 18,000 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Update to the initial announcement dated March 9, 2026. The 19,500 shares allocated as part of the Management Board’s compensation package ...
RSS Feed
Elmos Semiconductor zu myNews hinzufügen