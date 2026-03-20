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Marktkap. 2,4 Mrd. EUR

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WKN 567710

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ISIN DE0005677108

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Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

10:01 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
134,60 €		 Abst. Kursziel*:
33,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
135,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,14%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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