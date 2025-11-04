DAX 23.778 -0,7%ESt50 5.624 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1483 +0,0%Öl 64,73 +0,6%Gold 3.970 +1,0%
Elmos Semiconductor
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
Deutsche Bank AG

Elmos Semiconductor Hold

10:46 Uhr
Elmos Semiconductor Hold
Elmos Semiconductor
89,90 EUR 0,60 EUR 0,67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe zumindest bestätigt, dass 2025 ein besseres Jahr hinsichtlich des Barmittelumschlags des Halbleiterunternehmens sei, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
89,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
89,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

