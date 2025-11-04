Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe zumindest bestätigt, dass 2025 ein besseres Jahr hinsichtlich des Barmittelumschlags des Halbleiterunternehmens sei, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
89,90 €
|Abst. Kursziel*:
0,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
89,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
