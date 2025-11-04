DAX23.791 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
Elmos Semiconductor
Bilanzvorlage

Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts

04.11.25 09:26 Uhr
Elmos-Aktie legt zu: Umsatz im dritten Quartal gesunken - Auftragsentwicklung weiter positiv | finanzen.net

Der Chipkonzern Elmos sieht eine weitere positive Entwicklung seines Neugeschäfts.

Die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen seien "klar erkennbar", sagte Arne Schneider am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal laut Mitteilung. Beim Umsatz machte sich dies allerdings noch nicht bemerkbar: Er sank im dritten Quartal um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 140,8 Millionen Euro. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Viertel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen. Die Umsatzprognose für 2025 grenzte Elmos ein und erwartet 580 Millionen Euro plus/minus 20 Millionen Euro und damit in der Spanne jeweils zehn Millionen weniger als bislang. Bei der Margenprognose geht das Unternehmen weiter vom unteren Ende der Prognose von 23 Prozent plus/minus drei Punkten aus.

Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel

Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem XETRA-Handelsstart 4,8 Prozent auf 83,30 Euro und machte damit seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett.

Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis gemischten Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien okay. Denn dass Elmos seine Margenprognose für 2025 an das untere Ende der bislang angegebenen Spanne angepasst habe, sei vom Konsens weitgehend erwartet worden.

Positiv sei vor allem, dass Elmos sein FCF-Ziel für das laufende Jahr deutlich um 3 Prozentpunkte angehoben habe. Das signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal".

LEVERKUSEN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

