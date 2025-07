Chipunternehmen mit Zahlen

Das Chipunternehmen Elmos sieht in einem schon länger schwierigen Geschäftsumfeld eine zunehmend normalisierte Auftragslage.

Die Bestandsbereinigungen der Kunden ließen nach, erklärte Konzernchef Arne Schneider bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. So stieg der Umsatz trotz des Gegenwindes durch den starken Euro im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf 145,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Gegenüber dem Vorquartal lag das Plus bei 14,8 Prozent. So verzeichnete Elmos Semiconductor eine starke Nachfrage aus China. Die Ergebnisse gingen jedoch zurück.

So belasteten neben Wechselkurseffekten auch Sonderkosten durch eine SAP-Umstellung sowie höhere Materialkosten. Darüber hinaus baut Elmos seine lokale Aufstellung in China aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 35,9 Millionen auf rund 30 Millionen Euro, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent.

Für das Jahr bekräftigte das Unternehmen zwar seine Margenprognose von 23 Prozent plus/minus drei Prozentpunkten, hält nun aber das Erreichen der unteren Hälfte der Prognosespanne für wahrscheinlicher. Am Umsatzausblick von 580 Millionen Euro plus/minus 30 Millionen Euro hält Elmos hingegen fest.

Gewinnmitnahmen bei Elmos Semiconductor-Aktie

Aktien des Halbleiterherstellers Elmos Semiconductor geben am Donnerstag nach Quartalszahlen nach. Der Rally seit April, der bereits seit Mitte Juli etwas die Luft ausgegangen ist, bekam damit einen weiteren Dämpfer. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen. Das zweite Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, aber den Ausblick habe das Unternehmen lediglich bestätigt. Via XETRA verliert die Elmos-Aktie am Donnerstag zeitweise 2,11 Prozent auf 92,70 Euro. Anfangs ging es jedoch zeitweise gut 9 Prozent ins Minus.

Bereinigt sei das Wachstum im vergangenen Quartal stark gewesen, hieß es vom Bankhaus Metzler. Das Management habe allerdings darauf hingewiesen, dass bei der im Gesamtjahr angepeilten Gewinnmarge womöglich nur das untere Ende erreicht werden könne wegen Einmal-Aufwendungen.

