Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

15.12.25 03:53 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/50: Analysten raten zum Verkauf

Platz 11: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 10: Zurich Insurance

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: Brenntag

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 8: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 7: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 6: thyssenkrupp

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 5: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 4: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 3: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Platz 2: Zalando

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 1: STMicroelectronics

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

