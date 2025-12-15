Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 11: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 10: Zurich Insurance
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 9: Brenntag
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 8: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 7: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 6: thyssenkrupp
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 5: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 4: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 3: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 2: Zalando
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 1: STMicroelectronics
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
