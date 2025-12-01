DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.590 +0,2%Bitcoin 80.553 +3,5%Euro 1,1630 -0,1%Öl 61,91 -0,9%Gold 4.208 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich) Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich)
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,87 EUR -0,60 EUR -6,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

13:46 Uhr
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
8,87 EUR -0,60 EUR -6,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,76 €		 Abst. Kursziel*:
-16,67%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,74%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

13:46 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
10:16 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Hohe Rückstellungen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX dank Rüstung gesucht - Thyssenkrupp unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
dpa-afx ROUNDUP: Thyssenkrupp erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen