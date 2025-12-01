thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,87 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,30 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,76 €
|Abst. Kursziel*:
-16,67%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
8,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,74%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|13:46
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
