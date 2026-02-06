DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.217 -2,4%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

07.02.26 14:14 Uhr
So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 10,05 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,24 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 11,29 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.11,10 EUR-1,6829.01.2026
Barclays Capital9,00 EUR-20,2819.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.02.2026thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.02.2026thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
