So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 10,05 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,24 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 11,29 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 11,10 EUR -1,68 29.01.2026 Barclays Capital 9,00 EUR -20,28 19.01.2026

