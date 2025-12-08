DAX 24.168 +0,5%ESt50 5.736 +0,2%MSCI World 4.407 +0,0%Top 10 Crypto 12,19 -2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.590 -0,3%Euro 1,1651 +0,1%Öl 62,40 -0,1%Gold 4.208 +0,4%
thyssenkrupp Aktie

8,69 EUR -0,78 EUR -8,19 %
STU
Marktkap. 5,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

10:16 Uhr
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
8,69 EUR -0,78 EUR -8,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,87 €		 Abst. Kursziel*:
-14,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,58%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

09:36 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

dpa-afx Hohe Rückstellungen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick wirft Thyssenkrupp wieder zurück
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Hoher Fehlbetrag droht
Dow Jones Thyssenkrupp übertrifft Markterwartungen - 2025/26 Verlust erwartet
dpa-afx Thyssenkrupp legt Jahreszahlen vor - Umbau im Fokus
finanzen.net TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
