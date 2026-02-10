DAX24.910 -0,3%Est506.037 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,6%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.229 -2,8%Euro1,1903 +0,1%Öl70,31 +1,8%Gold5.085 +1,2%
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.02.26 14:18 Uhr
thyssenkrupp-Aktie vor Bilanzvorlage im Blick: Diese Ergebnisse prognostizieren Analysten | finanzen.net

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von thyssenkrupp.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,17 EUR 0,45 EUR 3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

thyssenkrupp präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,275 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,83 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei thyssenkrupp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,94 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,750 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,25 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,84 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.02.2026thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.02.2026thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen