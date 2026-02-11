DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6300 +1,0%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
thyssenkrupp Aktie

WKN wurde kopiert
JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

15:36 Uhr
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

