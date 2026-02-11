thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,32 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,40 €
|Abst. Kursziel*:
-2,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,41%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|15:36
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15:36
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|13:21
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|15:36
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.