Daimler Truck Aktie

42,75 EUR -0,42 EUR -0,97 %
STU
Marktkap. 32,38 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

11:51 Uhr
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
42,75 EUR -0,42 EUR -0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden berichtete in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von "Lebenszeichen" des Marktes in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund bleibt Daimler Truck auch nach der bereits gestiegenen Bewertung sein "Top Pick", während er den Konkurrenten Volvo wegen dort geringerer Präsenz abstufte. Daimler werde mit einem 50-prozentigen Abschlag zum US-Konzern Paccar bewertet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
42,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,37%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

04.02.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
21.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
mehr Analysen

