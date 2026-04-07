Barclays Capital

Bayer Overweight

08:01 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Montagabend auf die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht ein. Einige Fragen der Juristen hätten bei ihm für Optimismus gesorgt, so der Experte. Insgesamt sieht er seine positive Einschätzung des Weges aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bestätigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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