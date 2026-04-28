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Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

08:01 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
36,65 EUR 0,10 EUR 0,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag mit einem Experten der Kanzlei Morgan & Morgan über die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht. Dabei sei es auch generell über den Glyphosat-Vergleich gegangen, so Weston. Der Jurist halte die Wahrscheinlichkeit für eine für Bayer günstige Entscheidung des Supreme Courts für etwas gesunken auf 70 Prozent. Etwa 5 bis 10 Prozent der Kläger dürften sich seiner Erfahrung nach nicht dem Vergleich anschließen, allerdings rein auf Basis vergleichbarer Fälle der Vergangenheit. Weston bleibt nach dem Gespräch bei seinem Optimismus für eine Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,69 €		 Abst. Kursziel*:
41,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,88%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Bayer Buy UBS AG
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