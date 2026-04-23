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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

11:51 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,04 €		 Abst. Kursziel*:
22,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,32%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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