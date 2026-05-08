Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,04 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen - im Vergleich zu den Wettbewerbern - holprigen Jahresstart hingelegt, schrieb Julian Radlinger am Sonntag. Dies sollte jedoch nicht überbewertet werden. Für das Gesamtjahr 2026 schraubte der Experte seine Gewinnprognose (EPS) leicht nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
185,60 €
|Abst. Kursziel*:
40,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
185,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,31%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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