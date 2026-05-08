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Marktkap. 32,04 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

10:41 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen - im Vergleich zu den Wettbewerbern - holprigen Jahresstart hingelegt, schrieb Julian Radlinger am Sonntag. Dies sollte jedoch nicht überbewertet werden. Für das Gesamtjahr 2026 schraubte der Experte seine Gewinnprognose (EPS) leicht nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
185,60 €		 Abst. Kursziel*:
40,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
185,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,31%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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