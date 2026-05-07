Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

14:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Aktuelle Quartalsergebnisse von Jahez deuteten darauf hin, dass der Essenslieferdienst mit seiner Marke HungerStation in Saudi-Arabien Marktanteile gewinne, schrieb Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero