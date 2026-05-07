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Marktkap. 6,07 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

14:41 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,63 EUR 2,79 EUR 14,03%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Aktuelle Quartalsergebnisse von Jahez deuteten darauf hin, dass der Essenslieferdienst mit seiner Marke HungerStation in Saudi-Arabien Marktanteile gewinne, schrieb Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,00 €		 Abst. Kursziel*:
61,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,87%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:41 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
12:36 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
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