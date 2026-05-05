EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 79,39 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel wertete am Freitagabend den hauseigenen aktuellen Tracker des Smartbrillen-Markts aus. Das Geschäft habe im April gegenüber dem ersten Quartal merklich angezogen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
170,85 €
|Abst. Kursziel*:
75,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
169,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,78%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
287,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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