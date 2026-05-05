Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

13:01 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel wertete am Freitagabend den hauseigenen aktuellen Tracker des Smartbrillen-Markts aus. Das Geschäft habe im April gegenüber dem ersten Quartal merklich angezogen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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