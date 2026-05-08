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Bernstein Research

Nike Outperform

14:51 Uhr
Nike Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 44,14		 Abst. Kursziel*:
81,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 42,99		 Abst. Kursziel aktuell:
86,09%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 66,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

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