FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal aufgrund einiger Investitionen verfehlt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Die Jahresziele seien aber auf dem Niveau bestätigt worden, auf dem der Konsens bereits liege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,96 €
|Abst. Kursziel*:
10,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|12:51
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
