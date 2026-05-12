United Internet Aktie

Marktkap. 4,54 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet Buy

12:51 Uhr
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal aufgrund einiger Investitionen verfehlt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Die Jahresziele seien aber auf dem Niveau bestätigt worden, auf dem der Konsens bereits liege./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

12:51 United Internet Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 United Internet Kaufen DZ BANK
12.05.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 United Internet Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

