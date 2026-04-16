Barclays Capital

United Internet Equal Weight

09:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikation- und Internetkonzern habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe diese aber nicht erfüllt wegen verfehlter Erwartungen in den Bereichen Access und Business Application. Sie erwartet keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com